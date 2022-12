Nel 2023 via al recupero delle mura Gonzaghesche di Bozzolo

BOZZOLO – Avranno inizio nei nel nuovo anno i lavori di riqualificazione delle mura Gonzaghesche di Bozzolo: dopo l’assegnazione dei lavori, avvenuta nei mesi scorsi, il Comune attende l’inizio delle prime operazioni che, a causa degli eventi meteorologici invernali, partiranno con i prossimi mesi. «L’iter di riqualificazione delle mura si trova a buon punto, – commenta il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio – i lavori sono stati assegnati e a breve potranno avere inizio. A tal riguardo il progetto di recupero si suddivide in due interventi: il primo interesserà porta San Martino e l’area limitrofa. L’opera sarà finanziata, insieme alla promozione del patrimonio culturale del territorio, grazie ai contributi di regione Lombardia per un importo complessivo pari a circa 1 milione di euro. Per quanto riguarda il secondo intervento – continua il primo cittadino – che andrà a ripristinare la parte restante della muratura, l’opera raggiunge la cifra di oltre 2 milioni e 100mila euro. In questo caso, a finanziare l’opera sarà il ministero dei beni e delle attività culturali». Nel frattempo, all’interno del deposito comunale, sono già pronte per il trasporto e l’utilizzo le pietre che andranno a sostituire gli elementi danneggiati delle mura.