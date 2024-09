Monzambano: troppe auto e incrocio pericoloso, arriva la rotatoria

MONZAMBANO Troppo traffico e incrocio troppo rischioso: Provincia e Comune realizzeranno una rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale 74 e la strada provinciale 19 a ovest dell’abitato di Monzambano. Dal canto suo la Provincia ha approvato il documento di fattibilità, con il quale di fatto parte l’iter che condurrà alla realizzazione dell’opera. In contemporanea parte anche la caccia ai fondi necessari: il costo previsto ammonta ad un milione e 200mila euro.

“Il tratto della provinciale 19 che corre parallela, aggirando il centro abitato del paese – recita una nota diffusa ieri da Palazzo di Bagno -, presenta una serie di criticità, già note alla Provincia: notevole flusso veicolare, in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da elevate velocità di percorrenza da parte degli automobilisti, alto livello di rischio di incidentalità correlata alla presenza di più strade di carattere sia provinciale che comunale convergenti sulla provinciale 19. In particolare, la situazione è particolarmente problematica all’incrocio con via San Martino e Solferino e la strada provinciale 74”.

È riportato nel documento approvato dalla Provincia di Mantova: “L’amministrazione provinciale, in accordo con il Comune di Monzambano, ha manifestato l’intenzione di risolvere tali criticità con la realizzazione di una rotatoria, il cui costo è stato stimato in un un milione e 200mila euro. La soluzione individuata garantisce una migliore funzionalità dal punto di vista viabilistico, minimizzando l’occupazione di terreno agricolo di pregio, con conseguente limitato impatto territoriale”.

Giusto sull’incrocio, solamente mercoledì della settimana scorsa si era verificato un incidente. Nel frangente, la moto 125 di un condotta da un 17enne era andata a tamponare un furgone guidato da un muratore 48enne di Monzambano. Il giovane motociclista era stato portato in ospedale a Mantova per mezzo dell’elisoccorso. Sempre nel territorio comunale di Monzambano, al confine con Volta, nel 2017 era stata realizzata la rotatoria al posto del famigerato incrocio di Cà Piccard.