Calcio Coppa Italia Promozione – L’Asola ci prova in tutti i modi, ma piega il Rullo solo ai rigori (4-5)

SAN GIORGIO Dopo una lunga serie di calci di rigore è l’Asola a passare il turno e ad approdare agli ottavi della Coppa Italia di Promozione, dove affronterà il 13 novembre lo Zingonia Verdellino, vincente per 0-4 sul San Pellegrino. Nel primo tempo succede poco, anche se le due occasioni più nitide le ha la squadra di Franzini. Gli asolani recriminano per un gol annullato di Buonaiuto di testa. Il bomber biancorosso tenta ancora la via del gol al 35’, con una bomba su punizione. Per lui non è serata (e lo vedremo poi), pericolo sventato da un ottimo riflesso di Errera.

Nella ripresa il Franz ci crede e butta dentro anche Grazioli, per una squadra ancora più offensiva: al 61′ Nouioura pennella per lo stesso ex Vighenzi che, tutto solo in torsione, di testa mette alto da dentro l’area. Al 78’ ancora Grazioli si rende molto pericoloso: corner teso di Buonaiuto, spizzata sul primo palo e miracolo di Errera. La difesa del Rullo regge, tutto sommato e Tenedini si gioca anche la carta Pananti a 10’ dalla fine. La contromossa di Franzini è l’inserimento di Chitò, forse anche in considerazione dei calci di rigore. Che arrivano puntuali dopo cinque minuti di recupero. Prima però, un brivido lungo la schiena degli asolani: al 93’ lo scatenato Rasini semina tre avversari e scarica un diagonale velenoso, sul quale Coppiardi risponde “presente”. Poi ci prova Garbin, palla fuori di pochissimo. Ai rigori Errera para il tiro di Buonaiuto, Rasini segna con uno scavetto alla Totti portandosi la mano all’orecchio. Poi segnano tutti, meno Errera, che fa andare la serie ad oltranza. Questa si interrompe sul tiro di Guerrini, che fallisce il penalty e decreta il passaggio del turno dell’Asola.