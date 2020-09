La Provincia finanzia lavori strutturali e potenziamento rete telematica nelle scuole

MANTOVA – Approvati i progetti dei lavori e delle forniture per gli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche negli edifici scolastici di competenza provinciale in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tutti gli interventi saranno finanziati dal Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” del Ministero dell’Istruzione e verranno realizzati tra il 15 ottobre e 14 dicembre 2020. A seguito dell’emergenza sanitaria, le attività scolastiche hanno subito interruzioni e limitazioni: per la loro regolare ripresa nell’anno scolastico 2020-2021 sono necessarie misure di contenimento e controllo, stabilite da appositi protocolli di sicurezza emessi dal Ministero dell’Istruzione e dalle autorità sanitarie. Nel “Piano scuola 2020-2021”, documento da cui scaturisce la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative è stabilito che “a livello provinciale si organizzino apposite Conferenze dei servizi, su iniziativa dell’Ente locale competente, con il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche”. L’ente di Palazzo di Bagno ha quindi raccolto le esigenze dei singoli istituti, inserendole poi in un progetto generale che ha candidato a finanziamento per 750.000 euro. Gli interventi sono stati raggruppati in 6 distinti progetti: Lavori di completamento e potenziamento della connessione con fibra ottica: importo totale 188.114,85 euro; Lavori di potenziamento della sicurezza dell’infrastruttura di rete dati interna: importo totale 137.479,30 euro; Lavori di potenziamento della connettività dell’infrastruttura di rete dati interna: importo totale 186.082,46 euro. “Galilei” di Ostiglia, “Greggiati” di Poggio Rusco e “Strozzi – Bigattera”: realizzazione opere di edilizia leggera: importo totale 123.818,18 euro. “Gonzaga” di Castiglione, “Manzoni” di Suzzara, “Sanfelice” di Viadana: realizzazione opere di edilizia leggera: importo totale 92.911,31 euro. “Strozzi–Bigattera” di Mantova e “Strozzi” di San Benedetto Po: fornitura di arredo (totale 21.593,90 euro).