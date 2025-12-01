“Non volevo le scarpe rosse”: a Mantova studenti protagonisti della prevenzione contro la violenza di genere

MANTOVA – Il Teatro Ariston di Mantova ha ospitato studentesse e studenti delle scuole secondarie per la prima tappa del percorso itinerante “Non volevo le scarpe rosse”, un format emozionale e interattivo ispirato ai talk TEDx, ideato da Giuseppe Delmonte, orfano di femminicidio e Presidente dell’Associazione Olga. L’iniziativa mira a educare le nuove generazioni al rispetto, alla parità e alla prevenzione della violenza di genere, con momenti di confronto con esperti e autorità, tra cui Martina Semenzato e Paola Di Nicola Travaglini.

Durante l’incontro, Delmonte ha condiviso la propria esperienza personale e l’importanza della scuola come spazio educativo fondamentale per la prevenzione della violenza, sottolineando il ruolo del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. L’evento ha inoltre presentato la nuova campagna nazionale di Olga “Tu sei importante”, dedicata a preadolescenti e adolescenti, con l’obiettivo di promuovere autostima, autonomia e relazioni rispettose.

La tappa di Mantova è stata realizzata in collaborazione con Donna Moderna e Rotary Club Mantova, con il sostegno di Axept, che destinerà parte