Notte Bianca senza fine a Suzzara: rubato anche un gruppo elettrogeno. Denunciato un 70enne

SUZZARA Un gruppo elettrogeno del valore di alcune migliaia di euro, utilizzato per la buona riuscita della notte bianca a Suzzara, è sparito nel nulla. Ha funzionato alacremente fino alle luci dell’alba di lunedì in piazza Castello per poi….volatilizzarsi.

L’amara sorpresa, lunedì 2 giugno, da parte dei volontari della Pro Loco di Suzzara che, recatisi sul posto per riprendere il generatore, hanno trovato solamente le sue impronte.

Non è rimasto altro che recarsi alla vicina Stazione dei Carabinieri e denunciare il furto.

Gli uomini dell’Arma, in piena armonia investigativa con il comando della Polizia Locale di Suzzara, nell’arco di un paio d’ore hanno recuperato il prezioso gruppo elettrogeno, restituendolo ai volontari della Pro Loco.

La presenza della videosorveglianza comunale nelle vie del centro ha permesso agli investigatori interforze di immortalare la scena del furto e, di conseguenza, risalire all’autore del reato: un 70enne del luogo.

Nella mattinata di ieri i Carabinieri e gli Agenti della Polizia Locale di Suzzara hanno restituito all’Associazione Pro Loco il gruppo elettrogeno.