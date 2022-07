Medole – Schianto in moto contro il furgone, grave un 17enne del paese

Medole Si schianta con la moto contro un furgone in fase di parcheggio: ora un 17enne del paese è ricoverato all’ospedale di Cremona dove è giunto in elisoccorso con un trauma cranico. L’incidente è avvenuto in via Matteotti ieri mattina poco prima delle 10.

In sostanza il furgone, guidato da un uomo residente a Gozzolina, stava percorrendo via Matteotti quando ad un tratto ha iniziato a rallentare per parcheggiare il veicolo sulla propria destra. Dietro il furgone, nella stessa direzione, stava arrivando anche la moto con a bordo il 17enne. Per motivi però non ancora chiari il giovane non si sarebbe reso conto che il furgone stava per parcheggiare e il conducente del mezzo da lavoro a sua volta non si sarebbe accorto che dietro di lui stava viaggiando la moto.

Sta di fatto che la due ruote è andata ad impattare contro la parte destra del furgone: il 17enne ha perso il controllo della motocicletta ed è andato a terminare la propria corsa contro un’altra auto che era ferma in sosta pochi metri più avanti sempre in via Matteotti.

Nell’impatto il giovane ha riportato un trauma cranico, tanto che il 118 ha fatto arrivare a Medole, oltre ad un’ambulanza e ad un’automedica, anche l’elisoccorso. Il giovane, dopo essere stato preso in carico, è stato trasferito sul velivolo e poi portato all’ospedale di Cremona proprio a causa del trauma cranico riportato nell’impatto. Durante i soccorsi è comunque rimasto vigile e cosciente.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Comune di Medole, che ora è chiamata a ricostruire in modo chiaro la dinamica dell’accaduto e anche ad eseguire qualche accertamento in più. A quanto pare infatti il 17enne nel momento dell’incidente stava indossando il casco, che però al momento dell’impatto sarebbe volato via lasciando quindi il capo del giovane non protetto. Anche su tale aspetto, come su tutta la dinamica dell’accaduto, gli agenti della polizia locale sono ora chiamati a fare luce.