Ledecka vince il Super-G in Val d’Isere, terza Brignone

VAL D’ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ester Ledecka trionfa nell’ultima gara di Val d’Isere. La campionessa olimpica di specialità fa suo il primo Super-G stagionale in Francia, lasciandosi alle spalle le favorite della vigilia. Ledecka conquista così il suo secondo successo in Coppa del Mondo dopo la discesa del 2019 a Lake Louise, confermandosi ai vertici sia nello sci alpino che nello snowboard. In casa Italia festeggia il ritorno sul podio Federica Brignone che è più forte del dolore e ottiene un terzo posto di lusso. La valdostana era caduta nella discesa inaugurale di venerdì, rinunciando all’appuntamento di ieri vinto da Goggia: “Volevo esserci assolutamente oggi e fare una bella gara – dichiara Brignone, con 35 centesimi di ritardo dalla vetta – Un minuto e mezzo d’adrenalina si può tenere duro, è stata la scelta giusta non gareggiare ieri. Bisogna accettare che si può cadere, ma quando accade ti rimane dentro”.

Seconda invece Corinne Suter, vincitrice venerdì e anche ieri a pochi centesimi dal primo gradino. Un piccolo passo indietro invece per Sofia Goggia che chiude settima con qualche piccola sbavatura nella parte iniziale: “La gara di oggi mi lascia qualche rammarico – le sue parole – ho sbagliato in alto e ho accumulato un pò di svantaggio. Con un decimo in meno avrei fatto un altro piazzamento in top-5. In ogni caso è stato un weekend positivo e solido”. Marta Bassino si riscatta dopo l’opaca prova di sabato e archivia il primo Super-G della stagione in quarta piazza, scavalcando Shiffrin nella generale. Una classifica generale comandata ancora da Petra Vlhova (sesta oggi) davanti a Michelle Gisin. Tanta Italia nella corsa per la Sfera di Cristallo con i nomi di Goggia (quarta) e Brignone (quinta), oltre a Bassino (terza).

(ITALPRESS).