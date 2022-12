Basket A2 femminile – Un San Giorgio da applausi gioca alla pari con l’imbattuto Sanga ma cede nel finale punto a punto

Milano Il MantovAgricoltura gioca un partitone a Milano, contro l’imbattuto Sanga, ma la vittoria sfuma nel palpitante arrivo in volata. Vince la squadra di casa, 59-55, rimontando nell’ultimo quarto. E in casa San Giorgio resta l’amaro in bocca per l’impresa solo sfiorata.

L’avvio di partita è dalle polveri bagnate per entrambe le compagini con un digiuno di punti per due minuti interi. Ci pensa poi Van Der Keijl a sbloccare lo score con il tentativo del Sanga di allungare subito sul 9 a 2. Dell’Olio si carica il MantovAgricoltura sulle spalle e riesce a trovare punti dalla media, coadiuvata da Orazzo in un gioco da 2+1, mentre nel finale Togliani piazza la tripla che accorcia fino al 13 a 9, che diventerà poi 15-9 a fine primo quarto per le milanesi. Nel secondo parziale è ancora il Sanga a smuovere il tabellone allungando fino al +10 (21-11); sono poi Orazzo e Labanca a suonare la carica e il San Giorgio risale la china. Llorente fa 1/2 dalla lunetta e la solita Orazzo firma l’aggancio sul 21 pari. Bevolo è micidiale nel rubare palloni a metà campo e Orazzo serve Bottazzi che dalla media segna il punto sangiorgino del -1 (26-25). Penz respinge nuovamente le virgiliane con la tripla, ma il MantovAgricoltura rimane con il fiato sul collo delle avversarie fino a quando Orazzo, a gioco fermo dalla lunetta, segna il 2/2 del nuovo pareggio (29-29). Negli ultimissimi secondi Toffali entra nel pitturato e manda tutti negli spogliatoi sul 31 a 29.

Di rientro dalla pausa lunga il piglio delle biancorosse è particolarmente positivo e non solo trovano il pareggio con la solita Orazzo (33-33), ma riescono anche nell’allungo grazie a una tripla di Togliani frutto di un giro palla velocissimo e vincente: 35 a 40 per San Giorgio. La partita si fa sempre più fisica e le difese iniziano a stringere ulteriormente le maglie, mentre in attacco il MantovAgricoltura riesce a rimanere avanti fino al 38 a 42. Qualche errore dalla lunetta di troppo delle biancorosse consente al Sanga di ricucire lo strappo fino al 43 pari firmato Van Der Keijl. In extremis è Llorente sotto le plance a trovare una perla che segna il 43 a 45 per le virgiliane. Nell’ultimo quarto il pareggio è presto servito dalla lunga milanese Van Der Keijl, mentre Dell’Olio risponde con una tripla (45-48). Il Sanga è frettoloso e perde un paio di palloni, ma il MantovAgricoltura non riesce a convertire come vorrebbe le azioni strutturate. Penz e Guarnieri trascinano le milanesi al nuovo vantaggio sul 51 a 48. Le sangiorgine pagano errori di troppo a cronometro fermo, mentre il Sanga, più preciso, prende due possessi di vantaggio (55-50). Nel concitato finale, Bottazzi segna la tripla della speranza (57-55), le virgiliane provano a fermare il cronometro, ma sono costrette ad arrendersi sul 59 a 55. Peccato.

L’ultimo impegno dell’anno delle sangiorgine è fissato per mercoledì sera nella gara casalinga al PalaSguaitzer contro la Futurosa Trieste.