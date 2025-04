Nuove accuse per la 20enne nomade arrestata per furti in serie. Denunciata anche la complice 14enne

SAN GIORGIO BIGARELLO Era stata arrestata nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, a seguito di un controllo. Era stata trovava con i suoi strumenti da lavoro (cacciaviti e chiavi inglesi) mentre girovagava per le vie del centro. Su di lei, però, pendeva una pena di 6 anni, 6 mesi e 26 giorni di reclusione per i numerosi furti commessi.

A questo andrà ad aggiungersi pure un tentato furto scoperto proprio dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello. I militari, dopo le indagini del caso, hanno riconosciuto la nomade 20enne, residente in un campo nomadi di Verona ed attualmente detenuta in carcere, quale autrice di un tentato furto in abitazione nel comune di San Giorgio Bigarello avvenuto lo scorso 6 aprile. La donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Mantova per tentato furto, e la sua complice minorenne 14enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.