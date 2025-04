Calcio Eccellenza – La Castellana punta l’obiettivo FA Cup

CASTEL GOFFREDO Nell’uovo di Pasqua della Castellana, come da pronostico, la qualificazione alle semifinali di FA Cup: i biancazzurri hanno superato la Villimpentese con un netto 3-0 nel match valido per i quarti di finale. Decisive le reti di Omorogieva, Bia e Dossena. I goffredesi strappano così il pass per la sfida con la Medolese. Mister Giovanni Arioli è soddisfatto: «Abbiamo interpretato abbastanza bene la partita contro una squadra di categoria inferiore, così come avevamo fatto con la Serenissima agli ottavi. Loro sono scesi in campo per fare bella figura. Ne è uscita una sfida rognosa in cui alla lunga sono emersi i diversi valori delle due formazioni. Sono contento che nessuno si sia fatto male – aggiunge – . Sicuramente proveremo a vincere il trofeo».

Arrivare alla fine di questa stagione si è rivelato più difficile di quanto l’allenatore si aspettasse, nonostante in campionato la salvezza sia stata centrata con largo anticipo. Anche se la matematica ancora manca, pesa per certo la delusione di vedere sfumare il sogno play off per un soffio. L’occasione era infatti più che ghiotta dato l’andamento del campionato e l’exploit del Rovato in Coppa Italia. Nonostante la gioia per il raggiungimento dell’obiettivo fissato, Arioli non nasconde un pò di rammarico: «Raggiunta la salvezza, abbiamo staccato la spina. Peccato, questa squadra avrebbe meritato di giocarsi i play off per quanto si è visto in campo. Purtroppo siamo incappati in qualche infortunio di troppo e alcune partite ci sono girate male. Senza la squalifica poi ridotta di Boniotti e con un Nardi in più nelle ultime uscite, il campionato avrebbe potuto prendere una piega ancora più positiva. La colomba quest’anno è comunque dolcissima, così tanto che abbiamo iniziato a mangiarla l’8 marzo. Ci è rimasta un po’ indigesta». La Castellana chiuderà il campionato facendo visita al Carpenedolo e ricevendo il Città di Albino. I bresciani si giocheranno tanto nel derby, a differenza dei goffredesi: «I ragazzi stanno già pensando all’anno prossimo e a come curare il proprio orticello. Dovremo cercare nuovi stimoli. Riattaccare la spina quando la si è staccata, è complicato. Il Carpenedolo vorrà vincere per non andare a -10 da Scanzorosciate e Rovato – commenta Arioli, e conclude – noi abbiamo recuperato Nardi, Roversi e Boniotti e proveremo a fare bene, come abbiamo cercato di fare in ogni partita. Durante questo periodo stiamo lavorando per chiudere al meglio la stagione».