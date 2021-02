Volley Serie D Crl – I campionati non partono

MANTOVA Anche la serie D maschile e femminile di pallavolo della Lombardia, a meno di sorprese, per questa stagione non avrà luogo. Questa la decisione del Crl maturata dopo l’incontro, il secondo, che si è svolto in videoconferenza mercoledì sera, fra il Comitato regionale e le società aventi diritto a disputare il torneo in oggetto. In campo maschile le virgiliane iscritte sono il Gabbiano Top Team e la Remo Mori Roverbella. Nel femminile, invece, Piubeghese, Riva di Suzzara, San Lazzaro Curtatone e Porto; queste ultime due società fanno parte del Progetto giovani. Il Comitato regionale della Lombardia è venuto incontro alle società del settore femminile che potevano, volendo, fare domanda per essere integrate nel torneo di serie C, per meglio assestare i gironi. Sembra che a Milano siano pervenute 30 domande, quando i posti disponibili dovrebbero però essere solo sei. La serie C maschile e femminile, secondo programma, dovrebbe avere inizio sabato 27. Le squadre mantovane: AsolaRemedello nel maschile e Davis Stradella, Inox Meccanica Rivalta e Re/max Intermedia Medole nel femminile. Ricordiamo che anche la serie D femminile del Crer non dovrebbe iniziare: Moglia e Truzzi Poggio Rusco le mantovane che dovevano disputarla.