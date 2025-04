Dazi, Tajani “Dialogo con gli Usa ma anche apertura a nuovi mercati”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è arrivare a dazi zero/zero tra Usa e Ue”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano Il Mattino il vicepremier e ministro degli Esteri,

“Dobbiamo continuare a lavorare per trovare un accordo con gli Stati Uniti ed evitare di impantanarci in una guerra commerciale – aggiunge -. Ecco perchè avevo chiesto un rinvio delle liste dei dazi Ue da aumentare su alcuni prodotti di importazione americana. Ci sono due liste distinte di prodotti, la seconda partirà a metà maggio. Nel frattempo manteniamo aperto un canale di dialogo”.

“Certamente l’azione del presidente del Consiglio italiano potrà spingere Trump a rivedere alcune sue posizioni – sottolinea il vicepremier -. Il compito che può svolgere l’Italia è quello di facilitatore di un accordo e a beneficiarne sarà l’intera Europa perchè su questo terreno non sono ammesse trattative separate ma l’Ue dovrà parlare con una sola voce”.

“Come Governo stiamo facendo tutto il necessario per trasmettere serenità a imprese e mercati – aggiunge Tajani -. Ma devo dire anche che l’Italia sta già guardando, sotto il profilo delle esportazioni, a mercati alternativi come Turchia, Messico, Canada, Paesi del Golfo, Asia centrale, America dl Sud. Questa settimana ad esempio partirò per India e Giappone”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).