Ore 9.15: al via le operazioni per la messa in sicurezza della maxi bomba

BORGO VIRGILIO – Sono iniziate oggi alle 9.15 lungo la riva del Po in secca in territorio di Borgoforte le operazioni della messa in sicurezza della maxi bomba. Tali operazioni, che dovrebbero terminare poco prima delle 13, proseguiranno a Medole dove, all’interno di una cava, l’ordigno bellico verrà fatto brillare. Già da questa mattina presto le Forze dell’ordine hanno fatto evacuare 3000 mila persone, 2600 a Borgoforte e 400 a Motteggiana, che potranno rientrare, se non succederà nulla di diverso rispetto a quello stabilito, già nelle prime ore del pomeriggio.