Virgiliana dimenticata, Baschieri: “Dopo le promesse la beffa”

MANTOVA – A distanza di cinque mesi dalla “levata di scudi” che aveva portato i residenti di Virgiliana ad organizzarsi e a raccogliere, tramite petizione, più di 200 firme per sollecitare il Comune ad investire risorse economiche a favore del quartiere, nulla ad oggi parrebbe essersi ancora mosso in tal senso. A sollevare la questione, circa lo stato attuale cui versa il piano di riqualificazione del quartiere cittadino, il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Pierluigi Baschieri, già a suo tempo fattosi portavoce delle lamentale dei residenti verso la giunta Palazzi. «Da troppi anni – commenta l’esponente azzurro – Virgiliana è esclusa dal piano degli investimenti comunali e sembra scomparsa dal radar della politica.

A stimolare l’esasperazione collettiva degli abitanti ha contribuito l’opera mai terminata del rifacimento di strada Madonnina e dei suoi sotto-servizi, oggi ridotta ad un colabrodo e dissestata in più tratti. Niente marciapiedi per i pedoni e una pista ciclopedonale che doveva collegare Frassino alla Virgiliana non conclusa e che si infrange contro un muro di vegetazione. Mucchi di sabbia ai lati della carreggiata come segno di un cantiere solamente iniziato ma mai finito. Anziani costretti ad attendere gli autobus sotto il solleone estivo o peggio sotto le intemperie per l’assenza di pensiline degli autobus. Niente di niente, nemmeno l’illuminazione pubblica se non fosse per qualche vecchio palo della luce in cemento». L’origine di questa situazione deriva dalle vicende giudiziarie della società Ghisiolo Srl che avrebbe dovuto terminare le opere di urbanizzazione già nel 2019 come previsto nel cronoprogramma pattuito con gli uffici dei lavori pubblici di via Visi. «Sono passati mesi da quando la giunta comunale – prosegue Baschieri – si è recata a Virgiliana per tranquillizzare gli animi, prima con l’assessore Martinelli e poi con l’assessore Murari e confrontarsi con gli abitanti del quartiere. Tante promesse e pochi fatti per ora.

A questo punto è impossibile non interrogare Nicola Martinelli che dispone della delega ai lavori pubblici per chiedergli una volta per tutte un po’ di trasparenza e di informare il consiglio comunale ed i residenti sulla situazione giudiziaria della società edile che avrebbe dovuto riammodernare il quartiere di Virgiliana. Vogliamo sapere se questa azienda è in grado di concludere i lavori e con quali tempi dato che è inattiva da anni. Di una cosa sono sicuro se il Comune avesse escusso subito dalla ditta interessata la fideiussione che garantiva la corretta esecuzione dell’opera ed avesse avocato a sé i lavori non saremmo nemmeno qui a scrivere una formale interrogazione, ma avremo quello che i residenti aspettano da anni: un’arteria viaria sicura e fornita di idonea illuminata».