Scuole, a Quistello lavori febbrili in attesa della riapertura di settembre

QUISTELLO L’approssimarsi – manca poco meno di un mese – del primo anno scolastico in “post lockdown” ha obbligato i comuni a veri e propri tour de force per non farsi trovare impreparati e anche Quistello non fa eccezione: in questi giorni sono in corso lavori su tutti i plessi scolastici e non c’è stata, di fatto, nemmeno la pausa ferragostana per le imprese impegnate a garantire la ripartenza negli istituti dislocati nel territorio comunale.

Come ci ha spiegato il sindaco Luca Malavasi, per quanto concerne il nido d’infanzia sono state completate sia la sostituzione dei serramenti si la posa delle infrastrutture necessarie per creare le sezioni “bolla” in cui i bambini non avranno contatti con bambini di altre sezioni e con i loro educatori: «Oltre a ciò – precisa Malavasi – abbiamo completato anche la sostituzione dei termosifoni per un rinnovamento globale di tutto il plesso».

Un intervento analogo ma ancora più significativo quello che è stato attuato nella scuola dell’infanzia dove sono stati inseriti dei serramenti automatizzati per consentire al chiusura anche delle finestre poste maggiormente in alto oltre a una serie di divisioni nei locali per trovare gli spazi adatti alla realizzazione delle sezioni “bolla”: «Ultimo, ma non ultimo – conclude Malavasi – l’intervento sul comprensivo di via Allende dove abbiamo riqualificato i servizi sanitari, creato un ingresso in più e adottato una soluzione temporanea sui serramenti in vista di un intervento più corposo, già finanziato, che faremo in futuro».