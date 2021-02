Palazzo Giardino di Sabbioneta, il pavimento torna al suo antico splendore

SABBIONETA Quando il turista entra nei palazzi di Vespasiano è inevitabilmente attratto dagli affreschi alle pareti e sui soffitti, unici supertiti insieme agli stucchi e a pochi oggetti di quelli che furono gli arredi e le collezioni di un tempo. È così anche per Palazzo Giardino, che era stato colpito e danneggiato dal terremoto del 2012. Proprio lo storico edificio sarà presto oggetto di interventi atti a sistemarne gli interni e, più precisamente, la pavimentazione che sarà ripristinata e rimessa a nuovo.

Ora, dopo i restauri, per restituire ancor più integrità all’immobile, il Comune di Sabbioneta ha deciso di ripristinare anche la pavimentazione in cotto originale. Ad occuparsi dei lavori sarà la ditta Ferdinando Zaltieri di Asola, che provvederà a rimuovere lo strato superficiale di sporco e cera ed eseguirà prima il lavaggio meccanico e poi quello manuale, spazzolando anche le fessure tra una pietra e l’altra. Una volta purificati, i riquadri in cotto saranno impermeabilizzati e coperti da due o tre mani di balsamo di cera, ideale per questo tipo di materiale, che restituirà così al pavimento la sua lucentezza originale, rendendo ancor più godibile la visita da parte dei turisti.

Un ulteriore importante intervento, quello preventivato dal Comune di Sabbioneta, che guarda alla valorizzazione dei plessi meta di turismo, settore fortemente penalizzato dalla pandemia ma sul quale il Comune sta investendo molto.