Dal Comune di Acquanegra aiuto con il quarto bando per i buoni spesa

ACQUANEGRA – Il Comune guidato dal sindaco Monica De Pieri per fronteggiare l’emergenza economica causata dal Covid ha emanato il quarto bando per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare con l’assegnazione di buoni spesa da destinare ai cittadini in difficoltà nell’acquisto di beni di prima necessità. Possono accedere i cittadini che abbiano modificato la propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica a causa di ricoveri ospedalieri, perdita del lavoro, cassa integrazione e sospensione lavoro autonomo o si trovino in stato di bisogno. Il cui reddito disponibile nel mese di gennaio 2021 suddiviso per i componenti del nucleo famigliare raggiunge una quota pro capite uguale o inferiore a 600 euro e sarà data priorità a chi non è già assegnatario di altre forme di sostegno pubblico. L’istanza va presentata entro il 10 marzo.

Il Comune rilascerà un buono spesa utilizzabile solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità quali generi alimentari, prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa e farmaci, nella misura di 150 euro per famiglie fino a 1 componente, 250 euro per famiglie fino a due componenti e ad ogni componente successivo oltre i due componenti, verrà riconosciuta la quota aggiuntiva di 50 euro fino ad un massimo erogabile per nucleo familiare di 400. Le famiglie potranno spendere questi buoni presso gli esercizi commerciali acquanegresi che hanno aderito all’iniziativa comunale. Informazioni: 0376-79101.