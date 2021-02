A Dosolo un laboratorio mobile per misurare la qualità dell’aria

DOSOLO – Massima attenzione a Dosolo alla qualità dell’aria: per questo motivo l’amministrazione comunale è scesa in campo chiedendo all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) di poter prendere parte al programma delle campagne finalizzate al monitoraggio della qualità dell’aria sul proprio territorio comunale.

Un intervento, quello richiesto dall’amministrazione guidata dal sindaco Pietro Bortolotti, che prevede prevede il posizionamento di un laboratorio mobile sul territorio comunale al fine di verificare la qualità dell’aria. Nello specifico, il laboratorio mobile è stato posizionato sul terreno retrostante al plesso scolastico: luogo, come spiega l’assesosre Anna Gozzi, ritenuto mediante sopralluogo la posizione migliore per captare la qualità dell’aria, approfondendo specificità locali.

Il monitoraggio verrà eseguito in due periodi: in estate ed in inverno, per la durata di circa otto settimane. «Questo – spiga l’assessore – permetterà di conoscere le sorgenti dei principali inquinanti atmosferici, distinti per combustione ed attività. L’amministrazione comunale – conclude – potrà avere un quadro preciso del proprio territorio, utile per sapere come e dove intervenire in futuro, per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini».