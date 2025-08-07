Pampuro in festa per la tradizionale Sagra di San Gaetano

PAMPURO (Sorgà) – Da questa sera a martedì 12 agosto torna la Sagra di San Gaetano di Pampuro. La manifestazione, nata quasi un secolo fa, prevede un attrezzatissimo stand gastronomico attivo tutte le sere presso il campetto parrocchiale e nel cortiletto delle ex scuole elementari della frazione. Ad organizzare la consueta sagra di agosto dedicata al patrono San Gaetano da Thiene, è la Pro loco di Pampuro con il patrocinio del Comune di Sorgà. Per sei sere le cucine sforneranno a partire dalle 19.30 i piatti tipici della tradizione locale, fra cui le lasagne con l’anatra, pasticcio di carne e pasticcio di verdure, risotto con tastasal, coscia d’anatra arrosto, grigliata mista, cotechino con lingua, hamburger, hot dog e fritto misto di pesce; il tutto accompagnato dai migliori vini della zona. Questa mattina, alle 10 ci sarà la santa messa concelebrata dagli ex sacerdoti della parrocchia di Pampuro e, a seguire, solenne processione per il centro con la statua del santo protettore San Gaetano da Thiene. Le serate saranno allietate da musica con le migliori orchestre, mentre venerdì 8 agosto è in programma la 12ª edizione della “Moto concentrazione” con “motogiro” su un percorso di 38 km aperta a tutti i tipi di moto (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a lunedì 11 agosto). Sempre venerdì 8 ci sarà l’Afroraduno con Dj Marco B., Dj Bonghi e Andrea Percussion. Sabato 9 agosto musiche anni ’90-2000 con Dj Vittorio Cavallini e Monia “Voice”; domenica 10 agosto la serata sarà tutta a tema anni ’50, mentre lo spettacolo finale del 12 agosto vedrà protagonista band Supergonzo. A corollario della manifestazione anche l’immancabile mini luna park per i bambini, il mercatino, l’area cocktail e la casetta Marzadro. Informazioni ai numeri telefonici 045/4500590 o 335 2293094.

Matteo Vincenzi