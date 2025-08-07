Inseguito per 40 km: auto senza assicurazione e lui senza patente

PONTI – Su e giù per le colline a ridosso del Garda, fino a quando la polizia locale lo ha raggiunto e infine lo ha denunciato. A finire nei guai un 60enne italiano residente in provincia di Vicenza, che era uscito dall’autostrada A4 al casello di Sirmione. Qui però i sistemi di lettura targhe hanno segnalato che qualcosa evidentemente non andava. La polizia locale di Desenzano, che stava operando alcuni controlli in zona, ha così deciso di fermare il soggetto per un controllo. Al primo alt, però, il conducente si è allontanato come se nulla fosse, fino a infilarsi in una coda di auto in zona gardesana. Raggiunto dalla polizia locale, questa volta con lampeggianti e sirene, il soggetto a quel punto ha dato gas lanciandosi in fuga. Una fuga da film di oltre 40 km, finita quando il soggetto è finito in un vicolo cieco a Ponti sul Mincio. A quel punto, la scoperta: l’auto era senza assicurazione e la sua patente era stata revocata ancora anni fa. Il soggetto così è stato denunciato per resistenza. A suo carico, sanzioni per oltre 6mila euro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.