Partiti i lavori di restauro all’antica edicola dei giornali di piazza Canossa

MANTOVA – Luogo espositivo e punto informativo: questo potrà essere l’utilizzo della storica Edicola dei Giornali di Piazza Canossa dopo il restauro, in corso ad opera del Fondo per l’Ambiente Italiano, come illustrato da Alessandro Catelani e Alessandra Moreschi, capo e vice capo della delegazione Fai Mantova. Il rinnovo conservativo riguarda la sostituzione di parti ammalorate del locale, che sarà ridipinto e nel quale, successivamente, si predisporrà un nuovo impianto di illuminazione, sia interno sia esterno alla struttura, con luci al led. Si procederà, inoltre, alla rimozione di alcuni elementi interni, che sono stati aggiunti nel tempo. Tutto per far tornare l’aspetto dell’Edicola – in comodato d’uso gratuito al Fai – come quello originario, risalente agli ultimi anni dell’Ottocento. L’obiettivo principale è poi farla restare aperta in modo permanente: di recente il locale è servito come sede per mostre fotografiche – visibili al pubblico sfruttando la trasparenza delle vetrate – e si vorrebbe ripetere con continuità tale esperienza, oltre a poter essere concepire il posto come punto di riferimento per le informazioni dell’associazione, una sorta di poetica “lanterna della cultura”. L’ultima azione sulla struttura – vero e prezioso bene cittadino – risale a trent’anni fa. L’intervento prevede la sostituzione solo puntuale di porzioni che non è più possibile integrare e una attività di manutenzione laddove si rimuoveranno le ossidazioni. Durante i restauri verranno organizzate visite al cantiere, tenute dal restauratore Eros Zanotti. L’Antica Edicola dei Giornali, bene Fai dal 1992, era inizialmente collocata in Piazza Mantegna, proprio di fronte alla Basilica di Sant’Andrea. Fu spostata nel 1925. Le scarse fonti documentarie restituiscono in merito alla sua costruzione unicamente una delibera della Giunta Municipale cittadina, datata 2 luglio 1882, nella quale si concede al signor Ulisse Sicola, mantovano, licenza di edificare in Piazza Andrea Mantegna un’edicola per la vendita di giornali. Il manufatto di arredo urbano è realizzato con materiali diversi: ferro battuto, legno e vetro, fusi in maniera così precisa e armoniosa da far pensare a un’opera di ragguardevole sapienza artigianale.