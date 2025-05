Pastificio Iris, dallo stabilimento agli imballaggi: la natura al centro

Edificio in bioedilizia, fotovoltaico, grandi vetrate e fitodepurazione:

il rispetto dell’ambiente rientra tra i principali valori del marchio Iris

Casteldidone (Cr) – La sostenibilità sociale e ambientale è da sempre alla base delle scelte del pastificio IRIS che, con sede in provincia di Cremona, è costruito in bioedilizia e alimentato da energia rinnovabile, vantando così un bassissimo impatto ambientale: un punto di riferimento per chi è alla ricerca di un prodotto Biologico e di Alta Qualità. Nelle tre linee produttive, dedicate a pasta lunga, corta e nidi, vengono lavorati diversi impasti: Semola di Grano Duro bianca e integrale, Farro, Senatore Cappelli e miscele speciali.

L’impianto è alimentato in parte da energia rinnovabile e in parte da energia verde. Grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici che coprono quasi tutto il tetto dello stabilimento, la cui struttura è realizzata in legno con materiali rinnovabili e riciclabili che garantiscono un’elevata efficienza, è in grado di produrre 1 megawatt di energia, che rappresenta circa il 40% del fabbisogno energetico. L’installazione di ampie vetrate riduce il consumo di energia elettrica sfruttando la luce naturale.

Lo stabilimento è inoltre dotato di un innovativo sistema di fitodepurazione. Si tratta di un sistema naturale di trattamento delle acque reflue che riduce il carico organico dell’acqua di oltre il 90%. Il sistema funziona senza aggiunta di energia e quindi senza parti elettromeccaniche. Può quindi essere descritto come “rispettoso dell’ambiente”.

IRIS ha puntato ad un imballaggio in carta per alimenti secchi come la pasta, una scelta sempre più apprezzata, guidata da una crescente consapevolezza ambientale e dalla ricerca di soluzioni sostenibili. La carta, materiale rinnovabile e riciclabile, offre numerosi vantaggi per il confezionamento della pasta. Innanzitutto, la riciclabilità contribuisce significativamente alla riduzione dei rifiuti e promuove un’economia circolare. Dopo l’uso l’imballaggio in carta può essere facilmente avviato al riciclo, trasformandosi in nuova carta o in altri prodotti. Questa decisione di IRIS sottolinea l’impegno dell’azienda verso pratiche più sostenibili, rispondendo alla crescente domanda dei consumatori per soluzioni di packaging ecologiche nel settore alimentare. La scelta della carta non solo porta benefici all’ambiente attraverso la riduzione dei rifiuti, ma si allinea anche con i principi di un’economia circolare, dove i materiali vengono riutilizzati e valorizzati nel tempo.

Le collaborazioni a lungo termine con i fornitori garantiscono la valorizzazione e il rafforzamento dell’economia circolare, assicurando un’equa remunerazione a tutti gli attori del settore agroalimentare. L’obiettivo è rafforzare tutti gli anelli della filiera biologica: dalla coltivazione dei terreni alla trasformazione dei prodotti fino alla distribuzione al consumatore finale. IRIS privilegia filiere corte, certificate e garantite, scegliendo materie prime 100% italiane.

A.S.T.R.A. Bio srl

Capacità produttiva: 25.000 ton/anno, superficie produttiva di 15mila metri quadrati e magazzino con 8mila posti pallet.

Tre linee di produzione:

• Formati di pasta corta

• Formati di pasta lunga

• Forme di pasta a nido

Tracciabilità completa delle materie prime

Pastificazione con:

• Semola di grano duro

• Semola semi-integrale

• Semola integrale

• Farro

• Grani antichi

Farro Biologico IRIS: un viaggio dal campo alla tavola, 100% italiano

Non solo prodotti deliziosi, ma anche grande attenzione alla salute

Casteldidone (Cr) Nel cuore della pianura padana, dove la tradizione agricola si sposa con l’innovazione sostenibile, nasce il farro biologico IRIS, un tesoro di sapore e benessere. L’eccellenza dei prodotti Iris nasce da una filiera agricola biologica interamente italiana, un modello di cura e attenzione che ne garantisce la massima qualità.

Il viaggio del farro IRIS inizia con una meticolosa selezione delle varietà: il pregiato dicocco, il delicato monococco e la versatile spelta. La semina autunnale, seguendo il ritmo naturale delle stagioni, prepara il terreno per una crescita rigogliosa. La coltivazione avviene con metodo biologico certificato, nel pieno rispetto della terra e della biodiversità, escludendo l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. La raccolta e la trebbiatura, tra giugno e metà luglio, segnano il momento culminante del lavoro nei campi, quando i chicchi dorati sono pronti per essere trasformati.

La fase successiva è dedicata alla pulitura e decorticazione. Con cura certosina, il farro viene separato dalla paglia e da ogni impurità. La decorticazione elimina la buccia esterna, non edibile, lasciando intatto il cuore nutriente del chicco. Dopo un’ulteriore fase di pulizia meticolosa, solo i chicchi migliori, privi di imperfezioni e perfettamente preparati per la molitura, vengono selezionati per continuare il loro percorso di trasformazione.

Nel mulino i chicchi decorticati vengono trasformati in preziosi ingredienti. La macinazione dà vita a due varietà differenti del farro IRIS: la farina di farro Spelta, più fine e delicata, ideale per la preparazione di pasta fresca e prodotti da forno fragranti; e la semola di farro Tritticum Dicoccum, dalla grana più rustica, perfetta per una pasta secca che cattura ogni condimento. Iris nella sua gamma ha entrambi i prodotti.

La maestria artigianale raggiunge il suo culmine nelle delicate fasi di impasto ed estrusione. La farina viene miscelata con acqua, senza l’aggiunta di uova, dando vita a un impasto omogeneo e ben idratato: il primo passo fondamentale verso una pasta di eccellenza. La successiva trafilatura ruvida al bronzo conferisce alla pasta una porosità unica, capace di abbracciare il sugo e regalare un’esperienza gustativa indimenticabile. Consigliamo l’abbinamento con il sugo pronto Iris: Pesto Ricotta e Noci.

Infine, l’essiccazione moderata preserva intatte le preziose qualità nutrizionali del farro e garantisce un’ottima tenuta in cottura.

L’attenzione all’ambiente si concretizza anche nel confezionamento, con l’utilizzo di pratici sacchetti di carta, una scelta consapevole per un futuro più sostenibile.

Scegliere il farro biologico IRIS significa portare in tavola un pezzo di autentica italianità, un prodotto che racchiude la passione per la terra, il rispetto per la natura e l’amore per la tradizione. Un sapore genuino che nutre il corpo e l’anima.

Il farro, cereale antico dalle nobili origini, non è solo un piacere per il palato, ma anche un prezioso alleato per la nostra salute, in particolare per il suo elevato contenuto di fibre.

Queste preziose componenti vegetali svolgono un ruolo cruciale nel nostro organismo. Innanzitutto contribuiscono a regolare la funzionalità intestinale, favorendo la motilità e contrastando la stitichezza. Un adeguato apporto di fibre aiuta a mantenere un microbiota intestinale sano ed equilibrato, fondamentale per la digestione e per il sistema immunitario.

Ma i benefici delle fibre del farro non si fermano qui. Esse giocano un ruolo importante, perché aiutano a controllare lo zucchero nel sangue, rallentandone l’assorbimento e contribuendo a prevenire picchi glicemici. Per chi deve fare attenzione alla glicemia, il farro è davvero un buon alleato.

Inoltre le fibre contribuiscono a promuovere il senso di sazietà, aiutandoci a sentirci pieni più a lungo e a controllare l’appetito, un aspetto importante nella gestione del peso corporeo. Non da ultimo, un’alimentazione ricca di fibre è associata a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, contribuendo a mantenere bassi i livelli di colesterolo “cattivo” (Ldl).

Ti aspettiamo sul nostro Eshop: www.irisbio.com, dove troverai la nostra gamma di Farro ma anche tanto altri prodotti, tutti rigorosamente Bio.

Potrai usufruire del coupon, pensato per la festa della mamma “Mamma10”, 10% di sconto sulla nostra selezione di Pacchi Misti, l’ideale per assaggiare i diversi formati; li proponiamo nelle versioni “Farro e Capelli”, “Semola” e “Semintegrale”.