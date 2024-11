Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura, sesta di fila: 68-52 al Vigarano

MANTOVA La MantovAgricoltura continua la sua striscia vincente, portando a sei il numero di successi consecutivi in altrettante partite disputate. L’ultimo trionfo è arrivato ieri sera nella sfida casalinga contro la Pallacanestro Vigarano, conclusasi con il punteggio di 68 a 52. Il primo quarto è stato in gran parte equilibrato, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a imporsi nettamente: Vigarano ha puntato sulla velocità, mentre Mantova si è concentrata su un gioco più strategico e organizzato. Lo stallo è stato rotto solo nel finale, quando Dell’Olio ha segnato una tripla, portando le virgiliane sul +6 (15-9). Nel secondo periodo, il MantovAgricoltura è partito con un ritmo più deciso, piazzando un parziale di 6-0 che ha portato il vantaggio in doppia cifra (21-11). Vigarano ha però reagito grazie a Valensin e Armillotta, accorciando il divario. La tripla di Grassia ha quindi segnato il primo sorpasso della serata (23-25). Tuttavia, Ramò e Fusari hanno risposto rapidamente, firmando 5 punti che hanno riportato avanti le padrone di casa. A quel punto, nonostante la buona prova di Valensin, è stato Llorente a chiudere il primo tempo con Mantova ancora in vantaggio (31-27). Al rientro dagli spogliatoi, San Giorgio ha ripreso con grande energia, con Fusari che ha segnato 6 punti consecutivi, riportando il vantaggio a +10. Vigarano ha provato a rimanere in partita, riducendo lo svantaggio a -5, ma Fusari e Fietta hanno respinto l’assalto, portando il distacco a +13, fino a raggiungere il +16 nel finale, grazie a Orazzo e Ramò. Nell’ultimo quarto, le ferraresi hanno tentato una reazione, mantenendo alto il ritmo e dando il via a una sequenza di triple da entrambe le parti: Dell’Olio e Ramò per Mantova, a cui hanno risposto prontamente Grassia e Tintori per Vigarano, per un totale di sei triple consecutive nelle successive sei azioni. Nonostante gli sforzi, la distanza accumulata ha reso difficile per Vigarano riaprire la gara. Nel finale, hanno trovato spazio anche Ndiaye, che ha segnato 2 punti, e Cerani.

La sirena finale ha sancito il sesto successo per MantovAgricoltura, confermando il periodo positivo della squadra, che con questa vittoria si proietta verso le posizioni alte della classifica. La solidità e la maturità mostrate in questa partita sono un segnale importante per le avversarie, che ora dovranno fare i conti con una formazione in crescita e ricca di entusiasmo. Il prossimo appuntamento per le virgiliane è fissato per sabato 16 novembre, in trasferta (alle 20:30) contro la WAPU Udine. La settimana successiva, il 23 novembre, le mantovane affronteranno un’altra trasferta sul campo della Futurosa Trieste, mentre il ritorno tra le mura amiche del PalaSguaitzer è previsto per sabato 30 novembre. Con il ritmo attuale, il MantovAgricoltura San Giorgio continua a sognare in grande, puntando a consolidare la propria posizione in campionato e a confermare il proprio stato di forma nelle prossime sfide.