Pegognaga – Cade da un carrello elevatore: trauma cranico per un 66enne

Pegognaga Grave infortunio ieri pomeriggio in un’azienda agricola di via Aldegatta a Pegognaga: un 66enne è caduto da un carrello elevatore ed ha sbattuto la testa contro un muretto di cemento. Immediatamente soccorso l’uomo, che aveva perso conoscenza, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Parma (in foto d’archivio).

L’infortunio è avvenuto poco prima delle 16: l’uomo, uno dei due soci di un’altra azienda agricola sita a poca distanza da quella dove si è verificato l’incidente, si era lì recato per acquistare un carico di granoturco. Dopo avere effettuato l’operazione di carico nei pressi della coclea utilizzando un carrello elevatore, l’uomo – mentre stava scendendo dal mezzo – ha perso l’equilibrio per cause ancora da accertare e per sua sfortuna è andato a sbattere con il capo contro un muretto di cemento.

Immediatamente soccorso dal personale della stessa azienda agricola, l’uomo è stato sottoposto alle cure dei sanitari del 118: avendo riportato un trauma cranico con ferita e con una copiosa perdita di sangue, l’uomo – che aveva anche perso conoscenza per diversi minuti rimanendo poi in stato confusionale – è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Parma dove verrà sottoposto, oltre che alle medicazioni del caso, anche a tutta una serie di accertamenti, anche se sembra che non sia stata riportata alcuna frattura alla scatola cranica.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri della stazione di Suzzara e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats Val Padana che hanno compiuto tutti gli accertamenti di prammatica. I tecnici di Ats hanno richiesto il sequestro del carrello elevatore utilizzato dall’uomo e hanno quindi trasferito tutti i dati al pm di turno Elisabetta Favaretti, sostituto procuratore della Repubblica a Mantova.