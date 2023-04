Pensionata derubata appena uscita dalla Posta

SUSTINENTE «Ma ciao, come stai? Non ti ricordi di me? Abbiamo lavorato insieme», e subito dopo un abbraccio; e mentre la vittima ribatteva di non conoscerla affatto chiedendole chi fosse, la truffatrice le sfilava la collana e se la dava a gambe: la “tecnica dell’abbraccio” torna a colpire e questa volta la vittima è una pensionata di Sustinente, scippata con destrezza e vigliaccheria all’uscita dell’ufficio postale.

Il fatto si è svolto, nel giro di pochi secondi, ieri mattina a Sustinente: la vittima aveva appena eseguito un’operazione al locale ufficio postale quando è stata avvicinata da una donna che con fare amichevole le si è avvicinata sostenendo di essere una sua ex collega e abbracciandola. La pensionata, dopo un istante di stupore ha ribattuto seccata di non conoscerla affatto e ha chiesto aiuto ma ormai era troppo tardi: la ladruncola le aveva già sfilato la collana e se l’era data a gambe. Il furto, doloroso per la signora in quanto la collana, oltre ad avere un certo valore, rappresentava anche un caro ricordo, sarebbe stato già denunciato ai carabinieri e rappresenta un grave ritorno in auge di metodi di truffa che si pensavano ormai finiti in archivio. Purtroppo, di fronte a queste situazioni, è anche difficile capire che comportamennto tenere: il consiglio è quello di sottrarsi, in ogni modo, al contatto fisico con questi autentici mascalzoni.