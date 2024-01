MANTOVA Sono 5 giorni ormai che mancano i panettoni e le luci sul ponte di san Giorgio, dove probabilmente qualcuno ci ha sbattuto contro con il proprio mezzo. Le segnalazioni ormai arrivano ripetutamente per queste carenze, che finiscono oltretutto per pregiudicare la sicurezza per chi transita, specie nelle sere di nebbia. Ma si tratta di incidenti piuttosto frequenti sul ponte storico, di per sé poco illuminato.