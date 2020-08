Rugby Top 12 – Coach Fernandez si prende il Viadana

VIADANA Ieri pomeriggio è arrivato a Viadana coach German Fernandez. Il tecnico argentino, come già anticipato nella conferenza di presentazione, sarà il capo allenatore del club giallonero per due stagioni, responsabile tecnico della prima squadra e di tutto il settore giovanile. Ecco le prime parole di German al suo arrivo allo Zaffanella: «Ho fatto un’analisi della squadra guardando i video della scorsa stagione. La rosa è mutata quindi sarà importante valutare queste prime settimane di preparazione. L’attenzione non sarà solo sul rugby giocato ma sarà fondamentale conoscere il gruppo e generare una identità che si inserisca in un club con così tanta tradizione. Riguardo al gioco, mi concentrerò sulle cose più semplici da modificare come il movimento generale dei giocatori, alzarsi dal terreno velocemente, conoscere il proprio ruolo e guardare avanti. In questo mio primo giorno al club ho già assistito ad un allenamento dei ragazzi». Nelle prossime settimane sarà ridefinito lo staff che accompagnerà Fernandez nella sua avventura viadanese.

Intanto è stato confermato il seconda-terza linea Paolo Mannucci. Nato il 25 marzo 1998 a Fabriano (An), è alto 192cm e pesa 103kg. Inizia a giocare a rugby nel club della Città di Castello e all’età di 15 anni indossa la maglia biancorossa del Cus Perugia Rugby per due stagioni, concludendo poi le giovanili a Viadana. Nel 2017 passa al club affiliato dei Caimani Rugby per fare esperienza in serie B e la stagione scorsa fa il suo debutto con la prima squadra giallonera. Paolo si dichiara pronto per la prossima stagione: «Sono consapevole di dover lavorare ancora molto. L’infortunio alla spalla mi ha tenuto fermo per molto tempo, ma ora sono determinato a dimostrare le mie qualità».

Da oltre 20 anni nello staff giallonero, anche nella prossima stagione il dott. Luciano Loatelli proseguirà la collaborazione col Rugby Viadana. “Al Spisier”, come viene chiamato nell’ambiente, avrà quest’anno un duplice ruolo. Continuerà a curare l’area della logistica sanitaria e nutrizione occupandosi degli approvvigionamenti dei materiali sanitari e dei presidi sanitari legati alla prevenzione Covid-19. Inoltre si occuperà dell’area commerciale. «Sono contento di continuare – spiega Loatelli – anche per la prossima stagione a collaborare col Rugby Viadana con vecchie e nuove mansioni. Cercherò di essere utile il più possibile, specialmente nel campo commerciale in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo».