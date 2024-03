La Fiera dell’Elettronica di Gonzaga chiude toccando quota 6500 visitatori

GONZAGA – Sono 6500 le persone che, questo fine settimana, hanno visitato la Fiera dell’Elettronica e del Radioamatore di Gonzaga. Un’edizione che ha visto tante novità, il record di espositori che hanno superato i 190 e molte iniziative che hanno conquistato il pubblico eterogeneo proveniente da Mantova, ma anche da Modena e Reggio Emilia, Cremona, Verona e Brescia.

«Siamo soddisfatti del risultato ottenuto – ha commentato il Presidente della Fiera Millenaria, Giovanni Sala – sia per quanto riguarda la presenza di un maggiore numero di espositori sia per la conferma della presenza dei visitatori. Manifestazione che sta introducendo anche nuovi elementi che la caratterizzano, infatti, oltre al tradizionale mondo dell’elettronica, possiamo affermare che l’inserimento della collaterale Electro Car Expo, dedicata al mondo tunig, sta attirando un pubblico sempre più giovane. Anche le altre collaterali sono state frequentate da molti visitatori. Possiamo che anche la Fiera dell’Elettronica sta cambiando pelle per essere sempre più accattivante ad un pubblico sempre più trasversale”

Successo per la collezione di radio anni 20-50 di Adriano Ogliosi che ha attirato l’attenzione dei visitatori, molto seguite come da tradizione, l’Electro Car Expo, il salone dedicato al car tuning, che quest’anno ha coinvolto il pubblico con il quiz e con le votazioni dell’auto più bella della manifestazione, al primo posto la Fiat Punto arancione che ha conquistato i visitatori.