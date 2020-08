Piscina di Pegognaga: partono le iscrizioni ai corsi

PEGOGNAGA La questione piscina era stata una di quelle che avevano maggiormente infiammato la polemica tra amministrazione comunale e opposizione; ma dopo le polemiche ora la struttura si sta avviando verso quella che si può considerare una normale attività e, a riprova di questo, è arrivata la comunicazione che sono in partenza le iscrizioni ai corsi.

Come ha ricordato nella giornata di ieri l’assessore pegognaghese Silvia Scarduelli, per tutta la settimana, da oggi, lunedì 24 agosto a sabato 29 agosto, dalle 15.30 alle 19.30, presso il bar della piscina estiva, ci sarà la possibilità per tutti coloro che fossero interessati al programma dei nuovi corsi in partenza dal prossimo 7 settembre.

In programma corsi di acquafitness, acquawalk & bike, ma anche corsi per ragazzi, bambini e neonati. Per tutti coloro che si iscriveranno in questa settimana sconto del 15%. Per informazioni 349-7144787 o makogroupsrl@gmail.com.