Movie Mento: successo per le quattro serate di cortometraggi d’autore

SERMIDE E FELONICA In Piazzetta Gonzaga a Sermide, il sindaco Mirco Bortesi e l’attrice Selene De Rosa hanno inaugurato il Festival del Cortometraggio Movie Mento con il Patrocinio della Pro Loco di Sermide, e l’organizzazione del videomaker Marco Fretti. Per quattro sere molti i cortometraggi che hanno coinvolto e divertito il pubblico presente. La quarta serata si è conclusa con la proiezione del cortometraggio “Le parole a volte uccidono” scritto e interpretato dall’attrice Selene De Rosa, la quale ha annunciato anche la ripresa ad ottobre del corso di recitazione. Si terrà nella precedente sede del Centro Eridano di Carbonara e sarà patrocinato dalla Pro Loco di Carbonara. Questo corso è gratuito ed è aperto a tutti. Al termine del corso gli aspiranti attori e attrici potranno far parte del cast della commedia scritta dalla scrittrice Rina Pirani Natalini e diretto dalla stessa De Rosa. Titolo e argomento, per ora, “top secret”.