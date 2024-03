Po in piena, altri due metri nelle prossime ore

OLTREPÒ La pioggia è caduta abbondante su tutto il Nord Italia e quindi, come naturale conseguenza, anche il grande fiume ne ha risentito: nelle prossime ore il Po, che ha guadagnato altri due metri nelle zone più a monte, dovrebbe innalzarsi ulteriormente anche nella nostra Provincia arrivando a superare la prima soglia di allerta già oggi o al massimo nelle prossime 24 ore. Niente di preoccupante per ora anche se massima attenzione da parte di Aipo e Protezione Civile, con un occhio per le golene aperte dove l’acqua è già entrata o potrebbe entrare a breve. La nota di ieri di Aipo precisa che il colmo di piena del Po è transitato tra la notte e la mattinata di ieri nelle sezioni più occidentali del Piemonte con valori sopra la soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Si prevede che tali valori si mantengano nelle sezioni piemontesi di Po anche nelle prossime 24 ore. Nell’arco delle prossime 24 ore anche i tratti più a valle tra Lombardia ed Emilia saranno interessati da un incremento dei livelli col superamento della soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo). Permane e si stima che proseguirà ancora per i prossimi giorni la criticità ordinaria (colore giallo) nei rami del Delta. La piena potrà interessare le aree golenali. Un’ulteriore criticità è causata dal ristagno dell’acqua piovana nelle campagne e, soprattutto, dal livello dei canali irrigui: i consorzi di bonifica stanno lavorando a pieno regime, mettendo anche in funzione alcuni impianti per riuscire a mantenere i canali a un livello accettabile, anche in considerazione del fatto che, con il Po in salita, non è possibile scaricare “a caduta”. Non si sono registrate, per ora, esondazioni di canali.