SAN LORENZO DORSINO (Tn) Due amici, Luigi e Adelino. Due grandi passioni, per il Mantova e per la bicicletta. Abbinarle è stato un gioco da ragazzi: Luigi e Adelino hanno pedalato da Avio raggiungendo la squadra di Possanzini sul campo di allenamento di San Lorenzo Dorsino. «È stata durissima», ha commentato Luigi. Ma la fatica è stata ricompensata con una maglia biancorossa e una bella foto dei due amici insieme ai giocatori. E il ritorno (in discesa) si è rivelato una formalità.