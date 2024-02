Basket Serie C – I Jb Stings chiedono strada al Soresina

Curtatone I Jb Stings, leader indiscussi del girone D di Serie C, iniziano a pensare alla seconda fase della stagione, dove il margine d’errore sarà ridotto al minimo. Ancora tre partite e la regular season andrà in archivio. «Il nostro obiettivo adesso è quello di ampliare le rotazioni – spiega il tecnico dei virgiliani Pablo Romero – . Dobbiamo cercare di dare più minuti ai ragazzi che hanno avuto meno spazio, sempre nell’ottica di un miglioramento globale della squadra». Questa sera (ore 21.15, arbitri Basile di Carnate e Rossi di Milano) i Jb Stings affronteranno in trasferta i cremonesi di Soresina, formazione che sta incontrando molte difficoltà e non sta rispettando le aspettative di inizio anno. Dice ancora Romero: «È una squadra che dipende tantissimo dal suo giocatore principale che è Marko Popadic. Le nostre attenzioni saranno soprattutto su di lui. Dovremo avere il giusto approccio e prendere la gara con la serietà e la responsabilità che merita».