Poggio Rusco, Suzzara e Borgo Virgilio: denunce per alcol, droga e occupazione abusiva

Un 29nne residente a Poggio Rusco è stato sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 0,91 g/l. Per lui il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’autorità Giudiziaria.

Un marocchino 27nne è stato controllato e trovato in possesso di 0,20 grammi di sostanza stupefacente del tipo hascisc. Il soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel tardo pomeriggio di Pasquetta, a Suzzara, veniva segnalata l’occupazione abusiva di un immobile. I Carabinieri, dopo aver preso contatti con il proprietario, accedevano nell’appartamento trovando due ragazzi. Gli stessi riferivano ai militari che avevano notato aperto lo stabile, e pertanto si erano accampati. Gli stessi venivano allontanati.

Un rumeno 24nne residente a Poggio Rusco è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di un controllo alla circolazione stradale, rifiutava di sottoporsi agli esami tossicologici per verificare se stesse conducendo il veicolo in stato di alterazione dovuta dall’assunzione di sostanze stupefacenti. È scattato anche il ritiro della patente di guida.