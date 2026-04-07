Tre denunce per guida in stato di ebbrezza e un furto a Curtatone

Un 31nne residente a Gazzo Veronese (VR) è stato controllato alla guida di un veicolo e, sottoposto al controllo, è stato riscontrato guidare in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1,15 g/l. È scattato il ritiro della patente di guida ed il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Un 44nne residente a Mantova è stato controllato, alla guida di un veicolo, ed è risultato positivo al controllo dell’alcoltest: 1,31 il tasso alcolemico riscontrato. Anche per lui ritiro della patente e denuncia a piede libero.

Un 38nne residente a San Giorgio Bigarello è stato sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 2,49 g/l. Oltre alla denuncia è scattato il sequestro del mezzo finalizzato alla successiva confisca.

Un rumeno 47nne senza fissa dimora, è stato denunciato per furto aggravato. Lo stesso è stato sorpreso e fermato presso il centro commerciale “Il Gigante” di Curtatone, dopo che lo stesso aveva asportato un borsello e due confezioni di caffè, per un valore di 50 euro. La refurtiva è stata restituita al direttore del centro commerciale.

Nella serata di Pasquetta i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova hanno sorpreso un individuo che, in via Casale del comune di Borgo Virgilio, stava camminando sulla pubblica via spingendo un compressore di grandi dimensioni. Il soggetto, alla vista della gazzella, fuggiva lasciando il compressore sulla strada.