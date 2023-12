Ponte di San Benedetto Po: by-pass aperto dal prossimo 29 febbraio. Fine lavori nel 2027

SAN BENEDETTO PO Sarà aperto al traffico il prossimo 29 febbraio 2024 il bypass di collegamento al nuovo ponte di San Benedetto e dalle ore 11 dello stesso giorno potranno transitare le prime auto sulla nuova struttura ad arco nel tratto in alveo. Per poter transitare sulla parte del ponte in golena, per la quale a fine gennaio del prossimo anno sarà pronto il progetto preliminare, bisognerà attendere invece la primavera del 2027. L’annuncio è arrivato oggi dal presidente della Provincia Carlo Bottani che nella terza convocazione nel municipio del comune polironiano del tavolo per il monitoraggio dei lavori di realizzazione dell’importante infrastruttura ha fatto il punto sull’avanzamento delle attività del cantiere.

“I lavori finalmente stanno procedendo con diligenza – ha affermato il numero uno dell’ente di Palazzo di Bagno -. Il 29 febbraio 2024 è la data di messa in sicurezza del ponte e di apertura del bypass. Abbandoneremo l’attuale ponte e il traffico dopo gli opportuni e necessari collaudi si sposterà sulla nuova struttura. Ora siamo concentrati sulla progettazione della parte in golena”. “Il raggiungimento della messa in sicurezza è un traguardo veramente importante – ha rimarcato il dirigente dell’Area Lavori Pubblici della Provincia l’ingegner Antonio Covino -. Poi c’è tutta l’attività legata alla predisposizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori per il tratto di ponte da costruire in golena di cui la Provincia come per l’altro tratto sarà stazione appaltante. L’assegnazione avverrà con una procedura negoziata. La gara sarà per la progettazione ed esecuzione dei lavori del ponte in golena ma anche per il completamento della parte in alveo: il secondo appalto che ci apprestiamo a predisporre, si porterà dietro la demolizione del vecchio ponte, quello che stiamo utilizzando tutt’ora, e il collegamento tra il ponte nuovo in alveo e il ponte nuovo in golena. Ieri abbiamo effettuato le prove di carico sulla pila che hanno dato esiti ottimi. Si procederà poi con il getto di calcestruzzo, quindi con la stesa del conglomerato bituminoso, il tracciamento della segnaletica e infine vi sarà l’apertura dei varchi. Infine il collaudo con le doppie prove di carico”. La progettazione di primo livello è in corso e si concluderà entro il 31 gennaio 2024. Per verifica, stesura del capitolato, redazione del bando occorrerà buona parte del prossimo anno. Si stima di arrivare ad affidare i lavori nel 2025 con inizio delle attività di cantiere nel 2026 e completamento nella primavera del 2027. Nella fase esecutiva, nel 2026, è stato confermato che saranno necessari alcuni mesi di chiusura totale del ponte al transito per tutti i tipi di veicoli: “dovrebbero essere al massimo sei mesi ma stiamo lavorando per ridurli e anzi in fase di procedura di appalto sarà premiato chi garantirà tempi di interruzione inferiori” ha aggiunto il Presidente Bottani che ha invitato all’apertura al traffico del 29 febbraio il Ministro Matteo Salvini. Una presenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti a San Benedetto nei prossimi mesi è stata confermata anche dal senatore Andrea Paganella che ha seguito l’incontro di oggi in videoconferenza da Roma. Collegati anche l’onorevole Andrea Dara e la consigliera regionale Alessandra Cappellari.

“Sono fiducioso perché un gioco di squadra così non l’ho mai visto” ha concluso il sindaco di San Benedetto Roberto Lasagna.