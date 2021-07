Porto Mantovano – Con “Estate insieme” laboratori ed esperienze nella natura per i più giovani

PORTO MANTOVANO «Dopo che il bando di Regione Lombardia ha escluso l’80% dei comuni lombardi che avevano presentato domanda, abbiamo deciso comunque di avviare il progetto “Estate Insieme a Porto Mantovano” e di stanziare le risorse per arricchire l’offerta formativa e creativa, ampliando la fascia d’età dei destinatari anche agli studenti della scuola media», così l’assessore alle politiche scolastiche e giovanili Davide Bollani. Da lì la programmazione di laboratori ed esperienze in natura per i più giovani.

Dal 26 luglio al 10 settembre, per sei settimane, alla scuola primaria di Montata Carra sono in programma laboratori per studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, dedicati al potenziamento della lingua inglese, al teatro, al disegno, ai personaggi, ai luoghi e ai costumi della storia dei Gonzaga, e alla pratica dello yoga per la consapevolezza corporea. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 nelle prime cinque settimane, e dalle ore 14.30 alle 17.30 nell’ultima settimana.

Dal 31 luglio al 10 settembre, per sei sabati dalle ore 9 alle ore 12 (31/07, 7/8, 21/8, 28/8 e 4/9) o dalle ore 17 alle 19 (24/8 e 10/9) si terranno, invece, animazione nelle aree verdi e nei parchi del territorio rivolte alle bambine e ai bambini della scuola primaria, con la guida di esperti che condurranno i laboratori (è richiesta la presenza dei genitori). In questo caso le esperienze riguarderanno la conoscenza della natura, il birdwatching, la scoperta degli usi e dei costumi della corte dei Gonzaga, giochi e quiz.

Gli eventi sono gratuiti con prenotazione online sul sito del Comune www.comune.porto-mantovano.mn.it. Per info 0376/389088 i serviziallapersona@comune.porto-mantovano.mn.it.