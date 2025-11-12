Porto Mantovano, confermate anche quest’anno le borse di studio per gli studenti meritevoli

PORTO – – Anche per quest’anno l’amministrazione comunale di Porto Mantovano conferma l’assegnazione delle borse di studio dedicate agli studenti meritevoli residenti nel Comune, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno, la costanza e i risultati scolastici raggiunti nel percorso di studi, possono presentare domanda gli studenti che rispondano ai seguenti requisiti: residenza nel Comune di Porto Mantovano; aver conseguito nel primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado) un punteggio finale di 10/10; aver conseguito nel secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado) un punteggio finale di 100/100. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 di martedì 9 dicembre 2025. La domanda, completa di tutti i documenti richiesti dal bando, dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it. Le borse di studio rappresentano un riconoscimento simbolico ma significativo per tutti i giovani che, con dedizione e impegno, affrontano il proprio percorso formativo e contribuiscono a valorizzare la comunità di Porto Mantovano attraverso i propri risultati. Per maggiori informazioni e per consultare il testo completo del bando, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Porto Mantovano. (m.v.)