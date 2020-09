Premiata a Roma per il welfare aziendale un’azienda associata: Equilibrio e Benessere di Villa Poma

MANTOVA Premiata per la terza edizione consecutiva l’azienda EQUILIBRIO E BENESSERE SRL di Villa Poma, associata a Confartigianato Imprese Mantova, in occasione della presentazione dei risultati del quinto Rapporto Welfare Index Pmi 2020, la ricerca scientifica più approfondita sul welfare aziendale nelle Pmi promossa da Generali Italia.

La cerimonia per le imprese Welfare Champion tenutasi nei giorni scorsi nella Sala Fellini del Centro Congressi “Roma Eventi Piazza di Spagna” alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali, Stanislao Di Piazza, è stata trasmessa in diretta streaming. Si è trattato di un’edizione straordinaria che all’indagine classica sull’evoluzione del welfare aziendale, ha aggiunto una rilevazione ad hoc per registrare l’impatto del Covid sulle imprese e sul welfare aziendale.

Sono state messe in luce le migliori storie di welfare aziendale che evidenziano la capacità di reazione e di resilienza delle piccole e medie imprese italiane, che hanno ottenuto le 5 W del Rating Welfare Index PMI e che costituiscono l’asse portante del tessuto economico italiano. L’Indice è costruito scientificamente: criteri e metodologia di ricerca sono sottoposti al controllo di un Comitato Guida costituito da tutte le Associazioni di categoria partner del progetto, da rappresentanti istituzionali e da esperti dell’industria e del mondo accademico. Welfare Index PMI, inoltre, offre alle imprese un servizio gratuito di assessment attraverso la piattaforma www.welfareindexpmi.it dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

Il centro benessere ed estetico EQUILIBRIO E BENESSERE SRL di Villa Poma, attivo dal 2003, occupa diversi dipendenti, tutte donne. L’azienda è stata premiata per il sostegno alla formazione continua, come desiderato dalle stesse dipendenti, e per la flessibilità di orario concordato al fine di agevolare le necessità di ogni lavoratrice. Il benessere è la mission di questa azienda, ma il benessere deve partire da dentro. A ritirare il premio l’amministratore unico della società, Cristina Bombarda.