Calcio Eccellenza – Verso il derby. Maroni (Castiglione): “La Gove non ci regalerà nulla”

CASTIGLIONE Un derby per continuare il percorso verso la salvezza diretta, guardato dal punto di vista del Castiglione. Ne parliamo con il centrocampista Alberto Maroni. Dopo quattro ko consecutivi sembra che il peggio sia passato, in casa dei mastini. Lo stesso Maroni è uscito un po’ dal cono d’ombra nelle ultime settimane, contribuendo con le sue giocate all’innalzamento della qualità del team di mister Esposito.

«Ci attende una gara importante – dice -, nella quale dobbiamo vincere assolutamente. Arrivavamo da partite nelle quali giocavamo anche bene ma non riuscivamo a raccogliere il risultato. Finalmente contro l’Orceana il successo è arrivato dopo una serie nera davvero lunga». «Però restiamo convinti – aggiunge Maroni – di non aver fatto ancora nulla. Del resto siamo ancora terzultimi, in una zona di classifica pericolosa perché ad oggi dovremmo salvarci tramite gli spareggi. Ma vediamo la prospettiva anche della permanenza diretta, per questo ogni gara deve essere una finale. A questo punto occorre sempre fare la partita della vita».

E il confronto col fanalino rischia di diventare più pericoloso di quel che dice la classifica. I Pirati hanno raccolto solo 5 punti ma sono tutt’altro che in vacanza. «Faremmo un grande errore a sottovalutare la Governolese – spiega Maroni -. Sarà invece una delle gare più difficili della stagione, i derby mantovani non sono mai scontati, in una categoria che già ti mette alla prova per la sua grande competitività».

«Ma noi siamo carichi, c’è entusiasmo – conclude -. La vittori sull’Orceana ci ha dato una spinta in più. Dobbiamo continuare a creare tanto, aggiustando magari un po’ la mira, chiudendo le gare il prima possibile».