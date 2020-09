Calcio 1ª Categoria – Marmiroli: “Gonzaga, bene i 3 punti. Però bisogna crescere”

GONZAGA Il Gonzaga ha cominciato il campionato con una vittoria in trasferta sul Curtatone. Il 3-2 al Boschetto fa morale e classifica per i biancazzurri, che cercano il riscatto dopo un campionato, lo scorso, terminato all’ultimo posto. Domenica la squadra di Davide Marmiroli farà l’esordio casalingo ospitando la Verolese, reduce dalla sconfitta casalinga col Manerbio.

«Di positivo ci sono i tre punti e il successo: la squadra non è riuscita a ripetere le ottime prestazioni del precampionato – attacca Marmiroli -, forse c’era tensione ed emotività per l’esordio. Sul nostro cammino abbiamo trovato una Nac che ha corso molto per metterci in difficoltà. Siamo stati comunque bravi a giocare quelle carte che alla fine ci hanno consentito di imporci, non avendo espresso un gioco brillante».

Tra gli aquilotti biancazzurri c’è apprensione per la situazione di Rammairone, vittima domenica di un infortunio al ginocchio: nei prossimi giorni se ne conoscerà l’entità.