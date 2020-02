SAN BENEDETTO PO Esce dall’ufficio postale e viene travolto da un ciclista. In gravi condizioni ma non in pericolo di vita, il 73enne Angelo Riviera è stato elitrasportato all’ospedale Poliambulanza di Brescia per un trauma cranico dovuto alla caduta dopo l’impatto con il ciclista. Quest’ultimo, il 54enne Claudio Battesini, è stato invece portato a Pieve di Coriano per qualche contusione e diverse ferite.