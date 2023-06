Tamburello Serie C/D – Il Medole piega la Sordelliana al tie break. Ceresara resta da sola al secondo posto

Mantova Non cambia la fisionomia della classifica del girone mantovano di serie C e D al termine della quarta giornata di ritorno. Il Pozzolo, leader indiscusso, ha osservato il turno di riposo. Il Ceresara ha piegato il Guidizzolo per 2-0 (6-3, 6-0), soffrendo solo nel primo parziale, e si conferma al secondo posto con sei lunghezze di ritardo dalla capolista. Successo interno al tie break (1-6, 6-3, 8-3) del Medole contro la Sordelliana C: ora solo un punto divide le due squadre in classifica. Tutto facile per il Castellaro, che ha avuto la meglio, tra le mura amiche, nei riguardi del Firenze con un doppio 6-0. Da registrare infine il successo in trasferta del Cereta, che ha piegato per 2 a 0 (6-3, 6-4) una coriacea Sordelliana D.

Alla luce di questi risultati, la classifica del girone è ora la seguente: Pozzolo 31 punti, Ceresara 25, Sordelliana C 23, Medole 22, Cereta 19, Castellaro 15, Sordelliana D 13, Torrita e Firenze 3, Guidizzolo 2.