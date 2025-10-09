Pullman scolastico finisce in un fossato a Grole: feriti cinque studenti e due adulti

CASTIGLIONE – Attimi di forte apprensione poco dopo le 14 di oggi, 9 ottobre, a Grole, frazione di Castiglione delle Stiviere, dove un pullman del servizio scolastico è finito in un fossato laterale lungo via Scura Valle. A bordo del mezzo si trovavano bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio, appena usciti da scuola. Secondo una prima ricostruzione il bus, dopo avere affrontando una curva a gomito, si è trovato improvvisamente davanti un furgoncino proveniente dalla direzione opposta. Per evitare la collisione, l’autista ha sterzato verso destra, ma il ciglio della strada ha ceduto causando l’inclinazione del mezzo nel fossato. Sei i giovani lievemente contusi: un bambino di 10 anni, una bambina di 8, due ragazzi di 13 e 15 anni e una ragazza di 14. Coinvolti anche due adulti, un uomo di 54 anni e una donna di 57, che non hanno riportato lesioni rilevanti. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze del Soccorso Azzurro, supportate da due automediche, una pattuglia della Polizia locale e una squadra dei Vigili del Fuoco di Salò, che hanno messo in sicurezza l’area e assistito i passeggeri