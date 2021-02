Raccolta fondi stanza degli abbracci nella rsa, ormai ci siamo

SAN BENEDETTO La “stanza degli abbracci”, ovvero quello spazio utile a favorire l’incontro tra gli anziani ospiti di una rsa e i loro parenti; il tutto in sicurezza in questi tempi di emergenza Covid. Diverse residenze sanitarie assistenziali della nostra provincia hanno provato ad attrezzarsi in questo senso e da San Benedetto è partita una raccolta fondi per dotare la casa di riposo del paese di uno spazio di questo genere.

A lanciare l’idea l’associazione ricreativa e culturale “La Rasdura del Po” che ha già raccolto parecchie adesioni e, di conseguenze, anche già fondi significativi: ad oggi sono infatti stati messi insieme circa 1200 dei 1700 euro complessivi che servono per la realizzazione di una stanza degli abbracci e la stessa associazione ricorda che tale iniziativa è aperta a chiunque voglia contribuire in qualsiasi modo. Ma la strada verso una positiva conclusione dell’iniziativa sembra ben tracciata. (nico)