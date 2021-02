Flash mob di Fratelli d’Italia: “Italia a rischio bomba migratoria”

MANTOVA Flash mob ieri mattina davanti alla prefettura di Mantova da parte del Circolo “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia. Motivo della protesta, che ha visto la partecipazione del capogruppo in Comune di Mantova Luca de Marchi, dei membri del direttivo Patrizio Battaglia e Dario Zani e della responsabile provinciale dei pensionati Daniela Leoni, è stata ancora una volta la questione immigratoria. «Sull’Italia rischia di esplodere una bomba migratoria senza precedenti, sta per arrivare un fiume di persone che la Turchia di Erdogan, principale sostenitore e alleato del governo di Tripoli, vorrebbe utilizzare come strumento di pressione nei confronti dell’Europa. La posizione di Fratelli d’Italia non cambia: serve un blocco navale europeo per impedire ai barconi di partire, togliere ai trafficanti di esseri umani il business dell’immigrazione e fermare le stragi nel Mediterraneo, valutare direttamente in Nord Africa le domande di asilo e distribuire equamente chi ne ha diritto tra gli Stati Ue».