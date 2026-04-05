5 Aprile 2026 - 18:24:55
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Rapinati in autostrada con il trucco della ruota bucata

PEGOGNAGA Sono stati affiancati da un’auto il cui passeggero ha fatto loro ampi cenni per fargli capire cheavevano forato. Quando hanno accostato quelli dell’altra auto sono scesi e hanno messo Ko il conducente con un pugno, dopodiché hanno aperto il portellone posteriore e hanno preso uno zaino e si sono fatto consegnare la borsetta dalla moglie con le chiavi dell’auto e se ne sono andati. È iniziata male la vacanza italiana per una coppia di stranieri che ha subito una rapina ieri intorno alle 17 mentre percorreva l’A22 tra i caselli di Mantova Sud e Pegognaga. I due, marito e moglie di origini asiatiche, stavano viaggiando a bordo di una Passat con targa tedesca ed erano nei pressi del casello di Pegognaga quando venivano affiancati da una Bmw Serie 1 di colore verde con due persone a bordo. Questi con ampi cenni facevano segno che c’era qualcosa che non andava nella loro auto. I due turisti, in perfetta buona fede, accostavano in corsia d’emergenza e lo stesso facevano gli altri due che scendevano a loro volta dalla Bmw andando incontro al conducente intento a controllare le gomme. Neanche il tempo di realizzare cosa stava accedendo che veniva colpito con un pugno. I due malviventi quindi prendevano uno zaino e una borsetta con le chiavi della Passat e si dileguavano lungo l’A22. Più tardi gli agenti della Polizia Stradale recuperavano zaino e borsetta. Spariti i soldi, poche decine di euro, ma ritrovati i computer che erano nello zaino, abbandonati dai malviventi che temevano la geolocalizzazione. Senza esito le ricerche dei rapinatori, anche per la difficoltà delle vittime nel fornire una descrizione dei malviventi; data la rapidità dell’azione non hanno fatto in tempo nemmeno a prendere la targa dell’auto degli aggressori.

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