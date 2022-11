Recuperata dalla Polstrada un’auto rubata a Pavia

OSTIGLIA La Polizia di Stato nel corso dell’attività di pattugliamento e controllo della circolazione stradale e del territorio svolta dalla specialità della Polizia Stradale anche con l’utilizzo di apparecchiature per la lettura automatica delle targhe istallate a bordo dei veicoli rinveniva in Ostiglia un’autovettura Ford Focus che risultava essere provento di furto avvenuto in provincia di Pavia nei primi giorni del mese di ottobre.

In particolare personale del Distaccamento Polizia Stradale di Ostiglia dopo aver rinvenuto l’autovettura ed accertato che non era implicata nella commissione di altri reati provvedeva alla restituzione della stessa al legittimo proprietario lieto perché il mezzo non era coperto da assicurazione contro il furto.

Grazie all’utilizzo di queste nuove tecnologie di lettura automatica delle targhe si è potenziata l’attività di controllo anche per la verifica delle coperture assicurative e della regolarità della revisione dei veicoli, con un importante riscontro per la sicurezza stradale di tutti gli utenti.