Viadana, ancora pannelli elettorali: “Pericolosi per la viabilità”

VIADANA Adriano Saccani, capogruppo di Uniti per Viadana è il firmatario di un’interrogazione presentata per chiedere quando saranno smontati i pannelli elettorali nel viadanese.

«Nonostante le elezioni politiche si siano svolte il 25 settembre – esordisce il consigliere di minoranza – ad oggi su tutto il territorio comunale sono ancora installati gli ingombranti pannelli metallici atti ad ospitare le comunicazioni di propaganda elettorale obbligatorie per legge».

Domande che la minoranza pone anche alla luce della possibile pericolosità dei pannelli. «In molti casi – prosegue, infatti, l’esponente di Uniti per Viadana – questi pannelli, molto pesanti, sono appoggiati alle recinzioni di diversi plessi scolastici, ad esempio delle scuole “Bedoli”, “Carrobbio”, di Bellaguarda, con il rischio di danneggiare le strutture delle recinzioni, oscurare la visibilità all’interno dei plessi e creare disagio agli automobilisti che si vedono ridotto lo spazio visivo in uscita o in percorrenza dagli incroci o delle vie laterali contigue ai plessi scolastici. A fronte di questi elementi – conclude – quando saranno disinstallati i pannelli elettorali?».

Lorenzo Costa